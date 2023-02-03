Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsmim üzerinde mutabakat olursa elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey. Neden ismimi ileri sürüyorsunuz diye itirazım olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Altılı masanın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ne yönelik eleştirileri değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur’ diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı" dedi.

Kılıçdaroğlu, mutabakat metni için şunları söyledi:

"Bu bir mutabakat metni. 6 liderin ‘Biz bunu yapacağız’ dediği güzel bir metin. Burada Türkiye’nin teknoloji devrimini, üniversitelerin özerkliğini, kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi ön görüyoruz. Yolsuzluk defterini tamamen kapatmak için parlamentoda yasal bir düzenleme yapmayı ön görüyoruz. Gelir dağılımı konusunda, istihdam konusunda duyarlıyız. Birden fazla konumuz var. Elbette eksikler olabilir. Her değişim yeni sorunlar yeni krizler yaratabilir ama biz burada çözelim diye oturuyoruz."

"SAVUNMA SANAYİ ÜZERİNE TİTREMEMİZ GEREKEN KONU"

"Bu metin dışardan yazdırılan bir metin değil" diyen CHP lideri, "Her alanda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir metindir. Hangisi dışardan alındı? Çiftçiye ürünlerinin karşılığını alacağız demek dışardan talimat almak mı? Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. Savunma sanayiinde ilk gizli karar ne zaman alındı bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir konu. Niye yok edeyim savunma sanayiini? Tank palet fabrikasını kime verdiler? Fabrikayı Katar’dan alıp Türk ordusuna vereceğini söyleyen kim? Yerliliği ve milliliği savunan bizi. Kendimiz üretiyorsak bir değeri var" ifadelerini kullandı.

Tank-palet fabrikasına da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Biz satılan tank-palet fabrikasını alıp ordumuza vereceğiz. Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank-palette 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular. Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi. Savunma sanayii farklı bir şeydir. Aselsan’ın nitelikli personellerinin tamamı yurt dışına gitti. En değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Bunlar gönderiler. Onların tamamı Türkiye’ye gelecek. Biz tanklarımızı İHA’larımızı, SİHA’larımızı üreteceğiz. Bizim genlerimizde 100 yıllık Kuvva-i Milliye geleneği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koltuğunda oturan kimseye el avuç açmaz.

1940’larda Türkiye uçak ihraç eden 4 ülkeden biriydi. Cumhuriyet kurulurken kimseye el avuç açılmadı. Bu ülkenin kaynakları var. Mutabakat metninde kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkaracağız diyoruz."

"SAYIŞTAY'A GİDECEĞİM"

Sayıştay'a gideceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay’dır. Sayıştay’ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyar vatandaşımızın parasıdır. Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız" dedi.

AYM'DE 3. ZÜHTÜ ARSLAN DÖNEMİ

Zühtü Arslan'ın yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi’ne yeni başkan seçildi yürekten kutluyorum. Rakibi Yargıtay’da imza atmadan Anaysa Mahkemesi’ne çıktı. Onun yaptığı ayıp değil. Bir kişiye bağlıyım diyor. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın onu seçmesi. Özel kültürü olması gereken bir kurum Yargıtay. Neden o ismi üye yapıyorlar? Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

“GİTSİNLER VATANDAŞIN HALİNİ GÖRSÜNLER”

"Anadolu’nun içini boşalttılar" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gitsinler baksınlar vatandaşın halini görsünler. Vatandaşların evine AK Partililer giremiyor. Onların yerine devletin memuru gidiyor. Kapılar yüzlerine çarpacak diye gidemiyorlar. Ekonomi bu kadar parlaksa bu enflasyonun hali nedir? Bu 5’li çeteler nedir? Bu 5’li çetelere kamu ihalesi verenler kim?" diye sordu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar planlı çalıştık. Liderlerin ekipleri çalıştı. Akademiden iş dünyasından katkı verenler oldu. Sonra ortak metin oluştu. Yine birlikte istişare ile çalışacağız. Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorunları oturup konuşacağız. Bunu sadece 6 lider yapacak değil. Biz işin felsefesini oluşturacağız. Bu ülkenin bürokratları var. Bu ülkeye temiz parayı nasıl getiririz, yapay zeka araştırmalarını nasıl geliştirebiliriz onlara bakacağız. Bu işin partisi yoktur. Bu iş parti meselesi olmaktan çoktan çıktı. Biz parti tartışmıyoruz. Bu metinde oturduk Türkiye’yi nasıl ayağa kaldıracağız, 2 yıl içinde enflasyonu nasıl tek haneye indireceğiz bunun üstüne çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi, Anadolu’nun nasıl şaha kalktığını görecek. 20 yıldır denizlerde tek bir yolcu gemisi yok.

İki Türkiye var: Biri gerçekten ezilen, işsizler Türkiye’si. Bir de bir eli yağda bir eli balda bir düzen var. Yukardaki Türkiye’nin her şeyi var. Lüks villaları, New York’ta gökdelenler var. Erzurum’da Kars’ta yaşayan vatandaşlarımızın kitabında işsizlik var.

Onlar iş beğenmiyor değil. İyi eğitim alıyorsam ona göre iş bulmak isterim. Havuz medyası güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çiziyor. Bu ülkede 1 kişi açsa 85 milyon açtır demesi lazım. Siz kendi vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız. Ayrım yaparsanız böyle 2’li Türkiye’ye dönüşür."

ADAYLIK TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İçinde olduğumuz sorun bizim sorunumuz. Oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İsmim üzerinde mutabakat olursa elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey. Neden ismimi ileri sürüyorsunuz diye itirazım olmaz" ifadelerini kullandı.

ADAY NASIL BELİRLENECEK?

Altılı masa toplantısını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız" dedi.

CHP lideri, "Adaylık için mutabakat olması lazım. Benim öteden beri üzerinde durduğum bu. Mutabakat olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Karamollaoğlu ismimi söylerse itirazım olmaz. Bu mutabakatın dışına çıkmak olur" diye konuştu.