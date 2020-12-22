Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye destek vermek... 0:00 / 0:00

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Meclis'te kabul edilen 2021 bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, "Memura ne veriyorsunuz. Sonra bize diyorlar ki gelin bizim bütçemize destek verin. Bu bütçeye destek vermek, vatandaşın mutfağındaki yangınını görmemektir. Biz vatandaşın mutfağındaki yangını görüyoruz. Değerli arkadaşlarım bütçe görüşmelerinde bütün arkadaşlarım olağanüstü bir performans gösterdiler. Bu vesile genel başkan olarak her bir vekile teşekkür etmek boynumun borcudur" dedi.

Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in yaşamını yitirmesi hakkında ise, "Trabzonspor denilince Özkan Sümer gelir. Onu kaybettik, Trabzonspor camiasına başsağlığı dileğimi iletiyorum. Trabzonspor’un onur üyesi olmaktan da memnuniyetimi dile getirmek isterim. Özkan Sümer’i rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Gaziantep'de bir hastanede yaşanan patlamaya ilişkin ise, "Değerli arkadaşlar şu bir gerçek, Türkiye’de insan hayatı çok ucuz. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Gaziantep’te bir hastanede patlama meydana geldi. 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

KORONA DESTEKLERİ

"Bir şey daha" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "COVİD-19 dünyanın ortak sorunu. Bu ortak soruna karşı alınan önlemler yeterli mi? O kadar çaresiz ve stratejiden yoksunlar ki koronavirüs olayını yönetemediler. Kahveciye faydamız olsun esnafa faydamız olsun diyerek program açıkladılar. Uçakla seyahat edenler için KDV’yi indirdik dediler. Yardım edeceklerine vatandaşlara IBAN numarası verdiler. Dünyada bir örnek daha göstersinler. Vatandaşına yardım etmek için vatandaşından dilenenler. 40 yıldır bu devlete vergi ödüyoruz, bize 40 gün bakamadı diyor halk. 5 maskeyi dağıtamadılar. Bu gerçekleri herkesin bilmesi lazım" dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret hakkında konuşan Kılıçdaroğlu "Sağlık çalışanları insanı kurtarmaya çalışırken kendi hayatlarını feda ediyorlar. Bu vesile ile 216 sağlık çalışanına Allah’tan rahmet diliyoruz. Sağlık çalışanlarına da gösterdikleri çaba nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi asgari ücreti bekliyor ne olacak diye. Asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha geniş kitlelerle bu konuyu dile getireceğiz. Milyonlarca kişi asgari ücretli. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksınız. Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız. Kara parayı aklamayacaksınız, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksınız. Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir. O nedenle bütün asgari ücretlilere sesleniyorum. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre asgari ücretin net 3 bin 100 liranın altında olmaması gerekiyor" diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olmanızı istiyorum, Türkiye dünyanın en güzel ülkesi aslında. Karadeniz’i, yaylalarını bilirsiniz. Ve görürsünüz, yeşilin bütün tonlarını görürsünüz. Karadeniz yaylalarında çalışan Karadenizli kadınları görürsünüz. Bolu’ya kadar yeşilin bütün tonlarını görürsünüz.Doğu Anadolu hayvancılığın can damarıydı. Bütün bunlar bizim zenginliğimizi gösterirdi. Güney Anadolu’nun Harran’ını bilirsiniz. O ovayı baştan sonra gitmek için Hoyrat geleneğinin başlatıldığını acaba kaç kişi biliyor. Cumhuriyet’in eseri olan barajları biz yaptık, övünüyoruz. Ahi Evranı, Hacı Bektaşı Veli’yi, Mevlana’yı ve Aşık Veyselleri yeteri kadar biliyor muyuz? Anadolu’nun tezenesi dediğimiz Neşet Ertaş’ı, yörük kardeşlerimizi unuttuk mu? Zengin bir kültürümüz ve zengin bir coğrafyamız var. Ama gerçekten bu zengin kültür ve coğrafyayı, barışın değil kavganın sembolü olarak gündeme getiriyoruz. Acaba bu coğrafyada tarihin ilk anayasasının taşa yazıldığını biliyor muyuz? Ama iktidarını korumak isteyen, kavgadan medet uman siyasetçiler var."

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI

Cezaevlerinde çıplak arama tartışmalarına da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili ‘Türkiye’de çıplak arama olduğuna inanmıyoruz’ dediler. Oysa var, üstelik yıllardır var. Devleti nasıl yönettiklerinin farkında değiller. Bu yönetmeliğin kaldırılması için elli sefer çaba sarf ettik. Şimdi siz bu hareketinizle üniversitedeki kız çocuklarını kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü destek vermeye hazırız. CHP kanun teklifi verdi reddedildi, olabilir. Siz hazırlayın, biz destek vereceğiz" diye konuştu.

ESNAFA DESTEK

CHP lideri, esnafa destek için 1000 lira ödeme yapılmasını eleştirerek, "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Uzun süredir koronavirüsü yaşıyoruz. Can kaybımızın rakamlarını az önce verdik. Şimdi açıklama yapıldı, efendim günlük 33 lira esnafa para verecekler. Ama bütün esnaf dahil değil. Değerli arkadaşlar, bir öğün çay 2 lira, bir simit 2 lira, 5 kişilik bir aile sabah kahvaltısı 20 lira. Sabah, öğle, akşam 60 lira. Aylık 1800 lira. Sizde hiç vicdan yok mu? Bu insanlar nasıl geçinecek? Esnaf zor durumda, esnafa sahip çıkılması gerekiyor. Sicil affı konusunda hiçbir şey yok. İki taksit ödememiş, kara listeye almışlar. Onunla ilgili de bir düzenleme yok.Esnaf icra işlemlerinin durdurulmasını istiyor, bunu durdurun bari, o konuda da ses yok. Günlük kazananlar var, sokak satıcıları dediğimiz kesin. Bunlarla ilgili de bir şey yok. Bunlar ne yapsınlar, veriyorsan bir dükkân gitsin çalışsınlar. 6 milyonun insanın en azından 10 milyona baktığını biliyoruz. Servis şoförlerinin teminat sorunları var. Adam kantin kirası ödeyecek, okul kapalı. Aynı şekilde 3 bin 700 işletme var. Faizle borç verdiler, sonra yeniden yapılandırdılar ve faiz ödediler… Kiralardan stopaj vergilerini kaldırın dedik. Dolayısıyla esnafın durumu pek parlak değil" ifadelerini kullandı.