Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye destek vermek...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bütçe eleştirisi
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bütçe eleştirisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Meclis'te kabul edilen bütçeyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Memura ne veriyorsunuz. Sonra bize diyorlar ki gelin bizim bütçemize destek verin. Bu bütçeye destek vermek, vatandaşın mutfağındaki yangınını görmemektir" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete bütçe eleştirisi
Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye destek vermek...
0:00 / 0:00

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Meclis'te kabul edilen 2021 bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, "Memura ne veriyorsunuz. Sonra bize diyorlar ki gelin bizim bütçemize destek verin. Bu bütçeye destek vermek, vatandaşın mutfağındaki yangınını görmemektir. Biz vatandaşın mutfağındaki yangını görüyoruz. Değerli arkadaşlarım bütçe görüşmelerinde bütün arkadaşlarım olağanüstü bir performans gösterdiler. Bu vesile genel başkan olarak her bir vekile teşekkür etmek boynumun borcudur" dedi.

Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in yaşamını yitirmesi hakkında ise, "Trabzonspor denilince Özkan Sümer gelir. Onu kaybettik, Trabzonspor camiasına başsağlığı dileğimi iletiyorum. Trabzonspor’un onur üyesi olmaktan da memnuniyetimi dile getirmek isterim. Özkan Sümer’i rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Gaziantep'de bir hastanede yaşanan patlamaya ilişkin ise, "Değerli arkadaşlar şu bir gerçek, Türkiye’de insan hayatı çok ucuz. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Gaziantep’te bir hastanede patlama meydana geldi. 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

KORONA DESTEKLERİ

"Bir şey daha" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "COVİD-19 dünyanın ortak sorunu. Bu ortak soruna karşı alınan önlemler yeterli mi? O kadar çaresiz ve stratejiden yoksunlar ki koronavirüs olayını yönetemediler. Kahveciye faydamız olsun esnafa faydamız olsun diyerek program açıkladılar. Uçakla seyahat edenler için KDV’yi indirdik dediler. Yardım edeceklerine vatandaşlara IBAN numarası verdiler. Dünyada bir örnek daha göstersinler. Vatandaşına yardım etmek için vatandaşından dilenenler. 40 yıldır bu devlete vergi ödüyoruz, bize 40 gün bakamadı diyor halk. 5 maskeyi dağıtamadılar. Bu gerçekleri herkesin bilmesi lazım" dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret hakkında konuşan Kılıçdaroğlu "Sağlık çalışanları insanı kurtarmaya çalışırken kendi hayatlarını feda ediyorlar. Bu vesile ile 216 sağlık çalışanına Allah’tan rahmet diliyoruz. Sağlık çalışanlarına da gösterdikleri çaba nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi asgari ücreti bekliyor ne olacak diye. Asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha geniş kitlelerle bu konuyu dile getireceğiz. Milyonlarca kişi asgari ücretli. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksınız. Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız. Kara parayı aklamayacaksınız, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksınız. Sıra asgari ücrete gelince para yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir. O nedenle bütün asgari ücretlilere sesleniyorum. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre asgari ücretin net 3 bin 100 liranın altında olmaması gerekiyor" diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olmanızı istiyorum, Türkiye dünyanın en güzel ülkesi aslında. Karadeniz’i, yaylalarını bilirsiniz. Ve görürsünüz, yeşilin bütün tonlarını görürsünüz. Karadeniz yaylalarında çalışan Karadenizli kadınları görürsünüz. Bolu’ya kadar yeşilin bütün tonlarını görürsünüz.Doğu Anadolu hayvancılığın can damarıydı. Bütün bunlar bizim zenginliğimizi gösterirdi. Güney Anadolu’nun Harran’ını bilirsiniz. O ovayı baştan sonra gitmek için Hoyrat geleneğinin başlatıldığını acaba kaç kişi biliyor. Cumhuriyet’in eseri olan barajları biz yaptık, övünüyoruz. Ahi Evranı, Hacı Bektaşı Veli’yi, Mevlana’yı ve Aşık Veyselleri yeteri kadar biliyor muyuz? Anadolu’nun tezenesi dediğimiz Neşet Ertaş’ı, yörük kardeşlerimizi unuttuk mu? Zengin bir kültürümüz ve zengin bir coğrafyamız var. Ama gerçekten bu zengin kültür ve coğrafyayı, barışın değil kavganın sembolü olarak gündeme getiriyoruz. Acaba bu coğrafyada tarihin ilk anayasasının taşa yazıldığını biliyor muyuz? Ama iktidarını korumak isteyen, kavgadan medet uman siyasetçiler var."

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI

Cezaevlerinde çıplak arama tartışmalarına da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili ‘Türkiye’de çıplak arama olduğuna inanmıyoruz’ dediler. Oysa var, üstelik yıllardır var. Devleti nasıl yönettiklerinin farkında değiller. Bu yönetmeliğin kaldırılması için elli sefer çaba sarf ettik. Şimdi siz bu hareketinizle üniversitedeki kız çocuklarını kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü destek vermeye hazırız. CHP kanun teklifi verdi reddedildi, olabilir. Siz hazırlayın, biz destek vereceğiz" diye konuştu.

ESNAFA DESTEK

CHP lideri, esnafa destek için 1000 lira ödeme yapılmasını eleştirerek, "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Uzun süredir koronavirüsü yaşıyoruz. Can kaybımızın rakamlarını az önce verdik. Şimdi açıklama yapıldı, efendim günlük 33 lira esnafa para verecekler. Ama bütün esnaf dahil değil. Değerli arkadaşlar, bir öğün çay 2 lira, bir simit 2 lira, 5 kişilik bir aile sabah kahvaltısı 20 lira. Sabah, öğle, akşam 60 lira. Aylık 1800 lira. Sizde hiç vicdan yok mu? Bu insanlar nasıl geçinecek? Esnaf zor durumda, esnafa sahip çıkılması gerekiyor. Sicil affı konusunda hiçbir şey yok. İki taksit ödememiş, kara listeye almışlar. Onunla ilgili de bir düzenleme yok.Esnaf icra işlemlerinin durdurulmasını istiyor, bunu durdurun bari, o konuda da ses yok. Günlük kazananlar var, sokak satıcıları dediğimiz kesin. Bunlarla ilgili de bir şey yok. Bunlar ne yapsınlar, veriyorsan bir dükkân gitsin çalışsınlar. 6 milyonun insanın en azından 10 milyona baktığını biliyoruz. Servis şoförlerinin teminat sorunları var. Adam kantin kirası ödeyecek, okul kapalı. Aynı şekilde 3 bin 700 işletme var. Faizle borç verdiler, sonra yeniden yapılandırdılar ve faiz ödediler… Kiralardan stopaj vergilerini kaldırın dedik. Dolayısıyla esnafın durumu pek parlak değil" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Önce aracın lastiklerini sonra veterineri bıçakladı
GÜNDEMÖnce aracın lastikleri sonra kendi bıçaklandı
Bedelli Askerlik başvuru nasıl yapılır? Bedelli Askerlik ücreti ne kadar? Bedelli Askerlik kaç gün?
GÜNDEMBedelli Askerlik başvuruları başladı!
MEBBİS 2021 yurtdışı öğretmenlik başvuru ne zaman? Yurtdışında öğretmenlik sınavı başvuru kılavuzu
GÜNDEMMEBBİS 2021 yurtdışı öğretmenlik başvuru ne zaman?
Son dakika haberi: Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili keşif ertelendi - Haberler
GÜNDEMPınar Gültekin cinayetiyle ilgili keşif ertelendi
Son dakika haberi: Şehir eşkıyaları polis sireniyle ev bastı! - Haberler
GÜNDEMŞehir eşkıyaları polis sireniyle ev bastı!
SON DAKİKA: Katliam yapmışlar! Onlarcası ormanda bulundu
GÜNDEMKatliam yapmışlar! Onlarcası ormanda bulundu
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
GÜNDEMRamazan ayı ne zaman başlıyor?
Son dakika haberi: Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı! - Haberler
GÜNDEMGöçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı!
Köy evindeki kına gecesine ceza yağdı! - Haberler
GÜNDEMKöy evindeki kına gecesine ceza yağdı!
SON DAKİKA: Platonik caniye istenen ceza belli oldu!
GÜNDEMPlatonik caniye istenen ceza belli oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X