CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) seslenerek, "YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri konuşmasında, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma 'Asıl görev şimdi başlıyor' dedim" ifadelerini kullandı.

YSK'ya seslenen ve süreci sonlandırması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "31 Mart'ta sandığa gittik bugün 30 Nisan. Bir ay geçti. YSK'da görev yapan yargıçlar sıradan yargıçlar değil. Siyasal baskılara göğüs germek zorundalar. YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz" dedi.

ÇUBUK'TAKİ SALDIRI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki saldırıya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadı bir grup. Akkuzulu köyü sakinlerine bir şey söylemiyorum. Benim gündeme getirmek istediklerim provokasyon yapanlar. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında cenaze gelmiş, sloganlar, hakaretler... Bırakın namaz kılınsın, Fatiha okunsun, helallik alınsın. İzin vermiyorlar. İçimden 'Bunlar gerçekten Müslüman mı, şehide saygı gösteriyorlar mı' diye geçirdim.



Geldiğimiz nokta şudur: Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı eleştiriyorum. Şehit cenazesindeki hareket beni derinden yaralamıştır. Arkasından bir linç girişimi. Bunu yapmak istiyorlardı, yapamadılar, beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış.



Hayatımda iki kez akrep denilen araca bindim. Biri Şavşat'taki terör örgütü PKK saldırısıydı. Akkuzulu köyünde de yine bir akrep aracına bindim. Oradakilerin de PKK'dan hiçbir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyorlar. Aynı yolun yolcusular. Biz sakinliğimizi koruduk, ne yaparsa yapsınlar. Sayın İmamoğlu'nun mitingi vardı, kendisiyle de konuştum.



Hiç kimse unutmasın, bu partinin koltuğunda ilk oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Boynunda idam fermanıyla Türkiye'nin bağımsızlığını sağladı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk vardır."