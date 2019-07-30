MUHARREM SARIKAYA: CHP'DEN BAŞKANLARA ÜLTİMATOM

Yerel iktidarın ağırlıklı bölümünü ele geçiren CHP için en büyük sorunun istihdamın olacağını daha önce belirtmiştim.

Yanılmamışım, ilk patlağı da artı sıra vermeye başladı.

Önce Karaburun Belediye Başkanı’nın kendini belediye şirketine ataması geldi.

Onu Torbalı Belediye Başkanı’nın oğlunu genel müdür yardımcısı yapması takip etti.

Durmadı ardı da geldi…

Safranbolu Belediye Başkanı kardeşini, Seyhan Belediye Başkanı’nın da damadını Özel Kalem Müdürü olarak atadıkları belirlenirken, Menderes Belediye Başkanı’nın da amcasının oğlunun eşini aynı göreve getirdiği belirlendi.

Menemen Belediye Başkanı’nın da halasının eşini başdanışman yaptığı ortaya çıktı.

AK Partili Bursa Büyükşehir Başkanı’nın da tüm şirketlerine kendisini atadığı söylenebilir, ancak CHP açısından farklı olan geçmişten bu yana ağır şekilde eleştirdiğini bugün kendisinin yapıyor olmasıdır sorun.

Dikkat edilirse, akraba, eş dosta çıkar sağlama, kısaca nepotizmin ortaya çıktığı yerlerin çoğunluğu da öyle yeni alınmış belediyeler değil.

Torbalı, Karaburun ve Menderes CHP’li kadrolar tarafından on yıllardır yönetilen İzmir’de…

Paradoks ise hafta sonu biten Afyonkarahisar’daki Belediye Başkanları kampında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki uyarısına karşın görevlendirmelerin devam etmesinde…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamp sırasında sosyal medyaya Torbalı olayı düşünce anında Belediye Başkanı’nı “Oğlunuz derhal belediyeden istifa edecek” demiş.

Diğerlerini de benzer şekilde uyarmış…

Ancak CHP’deki kaygı, bunun başka yerlere de nüksetmesi.

İKİ ADIMLI ÖNLEM

O nedenle iki adımlı uygulamanın devreye alınması kararlaştırılmış.

İlk olarak Seyit Torun başkanlığındaki bir heyet Anadolu’yu gezerek belediyelerle konuyu masaya yatıracak, varsa yakın akraba bunların hepsinin görevlerinden alınması konusunda belediye başkanları doğrudan uyarılacak.

Bu amaçla Genel Merkez bünyesinde de İzleme Koordinasyon Merkezi adı altında bir birim kurulacak; amacı belediyelerle ilgili her konunun gözlenmesi.

İkinci ayağını ise Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de dile getirdiği,

“belediyelerdeki nepotizmi engelleyecek, hısım, akraba atamalarının önüne geçecek” yasal düzenleme…

KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ

Şu kadarını söylemeliyim bu gelişmeler, bir süre önceki sohbetimizde “Belediyelere 1989 sendromunu tekrar yaşatmayacağım” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun canını sıkmış; ne gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş.

O nedenle sorunun önüne geçme konusunda kesinlikle kararlılar…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da dünkü sohbetimizde bunu net bir dille ortaya koydu ve “Gereken neyse yapılacak, hısım, akraba, yakınların liyakatsiz bir şekilde tayinlerine derhal son verilecek” dedi.

Konuyu bizzat yakından takip ettiğini de belirtti.

TABANIN SUSUZ KALMIŞ UMUDU

Bu işin bir yönü…

Bir başka yönü daha var ki o da CHP kadrolarının buna ne kadar direnebilecekleri?

Çünkü 17 yıldan daha uzun süredir CHP kadrolarının kamu kurumlarında işe girme olanağı yok.

En iyi puanı almış olsa da sözlü sınavda elenmenin hayıflanmasıyla 17 yıldır iş arıyor.

İşsizliğin bu denli yüksek olduğu dönemde, belediye başkanlarının da toplantıda altını çizdiği gibi, “gelen taleplerin üçte ikisinin iş talebi” oluşturuyor.

Tabanın bir kamu kurumunda iş bulabilmek için bu denli susuz kalmış umudunun bir daha tükenmesine yol açmadan bu sorun nasıl çözülecek?

Çünkü bırakın seçmen tabanını, CHP yöneticileri kamudan umudunu kestiği için belediyeleri evlatlarının iş bulma güvencesi olarak görüyor.

LİYAKATI VARSA DEVAM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a dün bu durumu da anımsatınca, “Bizim sözünü ettiğimiz ve karşı duruş sergilediğimiz eş, akraba, yakınlarına çıkar sağlama, nepotizme dayalı kadrolaşma” dedi.

Bunun dışında kalan “liyakate dayalı kadro ihtiyacının karşılanmasına parti ayrımı gözetmeksizin devam edileceğini” belirtti.

Torun, “Biz bunu yaparken kayırmacı olmayacağız, siyah ve beyaz gibi farkımız da zaten burada ortaya çıkacak” deyip ekledi:

“Hükümet, kendinden olanı alıp, olmayana da olanak tanımıyordu. Biz ise ne eğer liyakati esas alacağımız için hangi partiden olacağına bakmıyoruz... Bu da farkımızı gösteriyor.”



FATİH ALTAYLI: AT BU ADAMI CHP



CHP’li Torbalı Belediye Başkanı, 24 yaşındaki oğlunu bir belediye iştirakinde genel müdür yardımcısı yapınca kıyamet koptu.

Kopmalı mıydı?

Kopmalıydı.

Bir yandan siyasi etik falan diyeceksiniz, iktidardaki aile ilişkilerini eleştireceksiniz sonra da partinizin ilçe belediye başkanı, 24 yaşındaki oğlunu belediye iştirakine genel müdür yardımcısı yapacak.

Kabul edilebilir gibi değil.

Ya istifası istenmeli ya partiden atılmalı.

Bırakın genel müdür yardımcısı yapmayı, bırakın 7 bin TL maaş bağlamayı, “siyasi etik”diye bir şey var ise belediye başkanı oğlunu maaşsız stajyer olarak bile belediyede ya da iştirakinde görevlendiremez.

Bizim bildiğimiz siyasi ahlak anlayışı böyledir.

Bırakın siyasiyi, siyasetin dışında olsanız bile ahlak anlayışı böyledir bize göre.

Bu yüzden de CHP, Torbalı Belediye Başkanı’nı ya istifaya davet etmelidir ve belediye meclisinde “etik anlayışına” sahip, nepotizmin kucağına oturmayacağı garanti olan birini yeni başkan olarak seçmelidir.

Ya da “Partimiz için siyasi ahlak ve etik bir belediyeden daha önemlidir” diyerek Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur partiden hemen ihraç edilmelidir.

Demesinler ki, “AK Partililer farklı mı?”

Olmayabilirler.

Ama önemli olan farklı olan olabilmek.

Hele hele bugünlerde…