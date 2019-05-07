CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası Kübra Par'ın moderatörlüğünde Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında açıklamalarda bulunuyor...

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İşte Yakupoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Toplantılarda 7 Yargıtay 5 tane Danıştay'ın seçtiği yüksek hakimlerden oluşur. Bunun yanı sıra 298 Kanunu'nun 17. maddesine göre en çok oyu almış dört partinin temsilcisi bulunur. Bizler genel başkanlarımızın yazısıyla temsilcisi oluruz. Genel Başkanımızın ve partimizin sahip olduğu tüm yetkileri kullanabiliriz. 16 kişilik bir kurul olarak düşünün orayı. Bizlerin de sınırsız konuşma haklarımız var. Üyelerle birlikte aynı masada oturuyoruz. Bizlerin de odası var. Her türlü düşüncemizi partimiz adına ifade edebiliyoruz. Ancak iş oylama noktasına geldiğinde biz o oylamayı izliyoruz.

"BU KONU YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN 1 AYDIR GÜNDEMİNDEYDİ"



Gündemi başkan belirler, üyeler görüşlerini bildirir. Siyasi parti temsilcileri müzakerelerin gelişmesine göre kendi fikirlerini ve taleplerini iletirler. Bu konu 36 gündür YSK'nın gündeminde. Dünkü müzakere işin son noktasıydı. AK Parti'nin YSK'ya önce olağan itirazı geldi, Büyükçekmece ile ilgili. Ardından olağanüstü itirazla yine Büyükçekmece getirildi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptali ile geldi, daha sonra ek taleple gelindi. Bütün bu talepler zaman içinde YSK tarafından inceleniyordu. AK Parti'nin o meşhur üç bavulla delillerini YSK'ya getirdiğinde bunlar tasnif edilip sisteme yüklendi. Kısıtlı, tutuklu, ölü seçmenlerle ilgili kısmı Seçim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesine karar verildi. Sandıklardaki oy hareketleri kamu görevlisi olmayan sandık üyeleriyle ilgili Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

"ŞU ANDA KAMU GÖREVLİSİNİ TARİF EDEN 4 KANUN VAR"



İlçe seçim kurullarından gelen bilgiler iki genel müdürlük tarafından tasnif edildiler. Bizlere bilgi notu olarak eklerle verildi. Gelen bilgi ve belgelerin dün herhangi müzakeresi yapılmadı zaten bunlar önceki süreçlerde yapılmışlardı. YSK'nın dünkü 5 saat süren müzakerelerde AK Parti'nin bütün itiraz ettiği hususlar ayrı ayrı müzakere edildi ama ayrı ayrı oylanmadı. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptalini kabul edenler ve reddedenler şeklinde bir oylama yapıldı. Dünkü kısa kararına baktığımız zaman YSK'nın, orada sadece sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmadığı sandıklarda oy kullanan seçmen sayılarının toplamının aradaki 14 bin farktan fazla olduğu için seçim iptaline gidildi. Kamu görevlisi kavramı şu anda mevzuatını tarif eden temel 4 kanun var. Hangisine göre diyeceksiniz. Bu kanun değişikliği Mart 2018'de AK Parti tarafından alelacele yapıldığı için bunun ucunu arkasını göremediler.

"KAMU GÖREVLİSİ AMA HANGİ KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ? "



AK Parti burada kimi sandıklarda CHP, kimi sandıklarda HDP, kimi sandıklarda MHP'lilerin sandık kurulu başkanlığından rahatsız olduğu için pragmatik davrandığı için bunun sonucunu kestiremedi. Şimdi kime göre kamu görevlisi, kime göre değil. Bunun cevabını bulmak çok zor.Yaptığımız seçim mahalli idareler seçimleri. Büyük şehirlerde il seçim kurulları, ilçelerde ilçe seçim kurulları belirler. Burada siyasi partilerin bir dahli yoktur. Sandık kurulu ve başkan ve üyeleri bildirmek zorunda değildir YSK. Bunun bir denetlemesini kendisine itiraz gelmediği sürece normal şartlarda yapmaz. YSK'nın kararına göre sizinle benim oy kullandığımız sandıkta eğer kamu görevlisi olmayan üye varsa bizim oy kullandığımız o sandıktaki toplam 340 sandıktaki oy çöpe gitti.

"ORAYA BİLDİRİLEN İSİMLERİN BİZİM DENETLEME YETKİMİZ YOK"



Biz CHP olarak YSK'nın bugüne kadar kurallara, genelge ve kararlara uygun davranırız, diğer partiler de öyle. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olup olmadığını, isimleri bildirse bile denetleme yetkimiz yok. Orada diyor ki, falanca Anadolu lisesinde öğretmen diyor mesela. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ben bunu öğrenemem. Ben üç çuval evrakın tamamını inceledim. Kumpas, şaibe, organize bir yolsuzluk da görmedim. YSK'nın şimdiye kadar geliştirdiği tüm içtihatlarda gerek olağanüstü gerek tam kanunsuzluk itirazlarda. Kanunsuzluk kanuna bire bir uyup uymadığına bakılır. Ama bu tek başına bu seçim işleminin iptali için görmemiştir YSK. YSK bir işlem kanuna açıkça aykırı olabilir; ancak ve ancak bu işlemin seçmen iradesini sakatladığı ya da seçim sonuçlarını doğrudan etkilemişse o zaman iptal ederim diyor.

"TAM KANUNSUZLUK OLSAYDI İSTANBUL SEÇİMLERİN TAMAMI İPTAL OLURDU"



Tam kanunsuzluk sebebiyle İBB seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık seçim tutanaklarıyla ilgili olarak seçimin tamamının iptal edilmesi gerekli olmalıydı. Dün ben sözlerime başlarken 'Sayın YSK siz şu ana kadar AK Parti'nin itirazlarını yani kısıtlı seçmen, hükümlü, tutuklu, boş çeteleler vs. bu itirazların hepsini 298 sayılı kanunun 130. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü itiraza göre incelediniz. Şimdi incelemeye konu 130. maddede belirtilen oy verme günü seçimin sonucunu etkileyen bir durum değildir.' diye konuştum. 'Siz bu itiraz ise 2 Mart'ta kesinleşmiş, bütün itiraz sürecinden geçmiş kesinleşmiş bir işlemi incelemeye başladınız' dedim. Oysa hukukta geri vites yoktur. Bu noktaya kadar olağanüstü itiraz olarak incelendi, kararı da buna göre verin diye konuştum. Kanunsuzluk olsaydı İstanbul seçimlerinin tamamı iptal edilirdi.

"YSK TAM KANUNSUZLUK DEĞİL OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ"

Tam kanunsuzluk kavramı elle tutulmaz, gözle görülmez. Anayasamızın 79. maddesi YSK'ya görev yüklemiştir. Seçimlerin güvenli bir şekilde sonlandırılması görevidir. YSK eğer olağan ve olağanüstü itiraz süreleri dışında bir kanunsuzlukla karşılaşırsa, bunun için itiraza da gerek yok. Resen alabilir, kendisine bir ihbar gelse de incelemeye alabilir. İşte o zaman bu işlem kanuna aykırı mı, seçmen iradesini sakatlıyor mu, seçim sonuçlarını etkiliyor mu? Bunları görürse başka hiçbir şey aramadan o işlemin iptaline karar verir. YSK şu anda olağanüstü itiraz süreci işliyor bu süreçte tam kanunsuzluk işlemi yapmam dedi. Ben önüme gelen itirazları olağanüstü itiraz olarak incelerim dedi. Olağanüstü itiraz süreci içerisinde ilgili parti hakim seçim itirazı için gelmişse ben o işlemi yaparım dedi.