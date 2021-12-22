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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çığ düşünce dağda mahsur kaldılar!
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Artvin'de çığ nedeniyle dağda mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Artvin'de korkutan bir olay yaşandı. Kentin Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Son dakika: Çığ düşünce dağda mahsur kaldılar!
Çığ düşünce dağda mahsur kaldılar!
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AA

Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketinin altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı'na giden 3 işçi, dönüşte yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

AA'da yer alan habere göre, işçilerin yardım talebi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Hopa İlçe Özel İdare ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açarak mahsur kalan işçileri kurtardı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan işçilerin kardan ve soğuktan bir kayanın altına sığınarak korunduğu öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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