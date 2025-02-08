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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!" | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Ahmet öldürüldü! Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"

        İstanbul'da, Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Mohamad, 18 yaşındaki Zekeriya Mohamad tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından Hatay'a kaçmaya çalışan şüpheli Ankara'da polis tarafından yakalandı. Kan donduran cinayeti, bir genç kızın, polis ekiplerine, "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" diye yaptığı ihbar ortaya çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:42
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        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
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        İstanbul'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıla Yüceli isimli kişi, "Suriyeli Zeko, Ahmet'i öldürdü. Ahmet'in cesedini parçalayacaklar" diye polise ihbarda bulundu.

        POLİS, İHBARCI GENÇ KIZLA EVE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Sıla Yüceli'yi yanlarına alan polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda bulunan eve gitti.

        YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        Kapının tel kısmından içeriye bakan polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olan evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.

        BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

        Baş ucunda bir boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın (15) silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma yapan polis ekipleri, olay ile alakası olduğu tespit edilen kapkaç ve motosiklet hırsızlığından da suç kaydı bulunan Suriyeli Semir Alo'yu aynı mahallede Gürhani Sokak'taki evde yakalayarak gözaltına aldı.

        ZANLININ, 'KASTEN YARALAMADAN' 3 KAYDI VAR

        Ardından, "Suriyeli Zeko" olarak bilinen kişinin, "kasten yaralama suçundan" 3 kaydı bulunan Zekeriya Mohamad olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin Hatay'a kaçacağı bilgisini aldı.

        ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

        Öldürülen Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Mohamad.
        Öldürülen Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Mohamad.

        Otogara giderek otobüs firmasıyla görüşen ekipler, şüphelinin Ankara'da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vererek, Zekeriya Mohamad'ı yakalattı.

        SUÇ ALETİ SİLAH DA BULUNDU

        Şüpheliye olayda kullanmış olduğu tabancanın yeri sorulduğunda, Zafer Mahallesi Tarhan Sokak içerisinde bulunan bir binanın yanındaki bahçeye sakladığını öğrenildi. Adrese giden ekipler, şüphelinin olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabancayı buldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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