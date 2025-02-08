15 yaşındaki Ahmet öldürüldü! Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!" İstanbul'da, Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Mohamad, 18 yaşındaki Zekeriya Mohamad tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından Hatay'a kaçmaya çalışan şüpheli Ankara'da polis tarafından yakalandı. Kan donduran cinayeti, bir genç kızın, polis ekiplerine, "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" diye yaptığı ihbar ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:42 facebook

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