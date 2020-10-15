Son dakika! Cinayeti itiraf etti! "Bıçağı çevirirken ona saplandı!" - Haberler

DHA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, önceki gün saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

GAMZE'NİN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğlu'nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, yaşanan arbede sırasında bıçağı geri çevirirken Gamze Esgicioğlu'na saplandığını anlattığı belirtildi.

Anne Ümmühan Esgicioğlu cenaze töreninde sinir krizi geçirdi.

BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından dün gece toprağa verilmek üzere Denizli'nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Yapılan otopside Gamze Esgicioğlu'nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı bildirildi. Genç kız dün memleketinde toprağa verildi.