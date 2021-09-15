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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Çocuğun tabancayla oyunu feci bitti - Konya haberleri
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15 yaşındaki çocuğun tabancayla oyunu feci bitti! Arkadaşı başından vuruldu

Konya'da, 15 yaşındaki çocuğun evde bulduğu tabancayla oyunu kanlı bitti. K.S.'nin elindeki silahın kazayla ateş alması sonucu aynı yaştaki arkadaşı Yusuf Erkip başından vuruldu. Erkip, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Son dakika: Çocuğun tabancayla oyunu feci bitti - Konya haberleri
Çocuğun tabancayla oyunu feci bitti!
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DHA

Konya'da evde bulduğu tabancayla oynayan K.S. (15), kazayla arkadaşı Yusuf Erkip'i (15) başından vurdu.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı.

Bu sırada K.S.'nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı. Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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