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Dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de alınan sıkı önlemlerin ardından 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 44'e kadar düştü.

İstanbul'da sıradan bir iş gününde 7.3 milyon insanın kullandığı toplu taşıma sayısı 16 Mart Pazartesi (Dün) günü 4.1 milyona geriledi.

"RESMİ UYARILARA UYMALIYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı % 44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz" dedi.