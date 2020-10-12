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Cübbeli Ahmet Hoca: Atatürk aleyhine asla konuşulmaz

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Atatürk'ün aleyhine asla konuşulmaz, caiz değildir" dedi.

Son dakika! Cübbeli Ahmet Hoca: Atatürk aleyhine asla konuşulmaz - Haberler

Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in sunduğu "Gerçek Fikrin Ne" programda "Cemaatler ve Tarikatlar" bölümünde telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz neler" sorusuna Ahmet Mahmut Ünlü, "Yahu kaç kere anlattık. Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhinde konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz. Bu devlete bağlıyız. Mahmut Efendi'den de böyle duyduk. Biz darül harpçi değiliz. 'Cuma kılınmaz' demeyiz. Bizim devlete bakış açımız, devlet var olsun. Biz bu devlet olmasa Suriye'den de Irak'tan da Yemen'den de Somali'den de beter oluruz. Ne namaz kalır, ne abdest kalır ne namus kalır, ne ırz kalır" dedi.

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