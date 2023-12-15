Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım buluştu Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşme 5 saat sürerken, cezaevi yılları değerlendirildi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın X hesabından yapılan paylaşımda, buluşma yaklaşık 5 saat sürdü.

Paylaşımda Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım'ın cezaevi dönemini konuştukları belirtildi. Görüşmeye ilişkin, "Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabî ki hapishane hâtıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar" denildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cübbeli Ahmet Hoca, kıymetli dostu Aziz Yıldırım Beyefendi'nin daveti üzerine kendisini ziyaret etti. Beş saat kadar oturdular. Birçok önemli konuları konuştular. Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabi ki hapishane hatıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar" ifadelerine yer verildi.

2011 yılında Aziz Yıldırım "şike davası", Cübbeli Ahmet Hoca da "Karagümrük çetesi davası" kapsamında hapse girmişti.