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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: MGK toplantısında çok önemli kararlar alacağız

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz MGK'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır" ifadelerini kullandı

27.11.2018 - 12:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İstanbul Sancaktepe'de dün düşen helikopterde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halen sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum. 

Türkiye'nin hem iç siyasette hem de bölgesi ve dünyada önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin bekası için kritik bazı hususlar üzerinde durmak istiyorum.

AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Akdeniz'de haklarımız meselesi Türkiye'nin hassasiyetle durduğu meselelerdendir. Bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin pervasız davranışları kendileri için tehdit kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz hale getirme gayretleri boştur. Hadlerini bildirmekte kararlıyız. Fırsatçılık kötüdür. Uluslararası ilişkilerde çok daha kötüdür. Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meselelerle uğraşmasını fırsat bilerek ekonomik ve siyasi üstünlük kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ekonomik çıkar için tüm kuralları zorlamaları riyakarlıktır. 4,5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var, diğer tarafta botlarını şişleyerek Akdeniz'e gömenler var. Bunların hangisi insan haklarından yana? Bu oyunlara karnımız tok. Türkiye olarak ne doğu Akdeniz'de ne diğer bölgelerde kendi tezlerimizden taviz vermeyeceğiz. 

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİM

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan hadiselerin yeniden alevlenmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Her ikisiyle de kurduğu derin işbirliğini geleceğe taşıma gayretinde olan bir ülke olarak Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı yan yana görmekten memnuniyet duyarız. Yeniden o tarihi geçmişlere dönmelerinde büyük faydalar gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye meselesi bizim öncelikli konularımız olmaya devam ediyor. Yaşananlar karşısında tek ilkeli duruşu sergileyen biziz. Mazluma kapımızı açıp, onları güven ve huzur içinde misafir ettik. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik her çabanın içinde yer aldık. Herkes çıkar ve rant peşinde koşarken, biz risk alarak sahaya girdik ve terör örgütüne en ağır darbeyi vurduk. DEAŞ balonunu Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatı patlatmıştır. DEAŞ'ın nasıl bir proje olduğu Türkiye'nin sahaya girmesiyle görülmüştür. İslam'ın başındaki en büyük dertlerden biri olan bu örgütü çökertmeye başladık. Bugün hala Suriye'nin belirli yerlerinde DEAŞ'ın varlığını sürdürüyor gibi gözükmesinin nedeni bu ülkelerdir. Suriye'de DEAŞ yoktur, bu bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen bir takım küçük çeteler vardır. Bölgenin petrolünü işletmek için DEAŞ bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer terör örgütleri ve güçler de bölgeden çıkarsa konu çözülecektir. Biz birkaç ay içerisinde bu örgütü bitirmenin sözünü veriyoruz. Verelim el ele görelim. 

PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Buna tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Terör örgütü elebaşına güya ödül koyanlar, YPG ile iş tutuyorlar. Kandil'dekilerin dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onların ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da şurada burada satılıyor. Bunlar hem insan kaçakçısı, hem de bu gayri meşru çocukların pazarlamasını yapan tehlikeli bir örgüt.

Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz MGK'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri zaman, Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde Türkiye'nin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. 

YEREL SEÇİM MESAJI

AK Parti kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapan bir partidir. 16 yılda 14 seçimde ülkemizin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi başardık. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da 40 büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını paylaştık. Grup toplantımızda 20 adet büyükşehir ve il aday ismini açıklayacağız. Gün bekleme değil, fırsatları değerlendirme günüdür. 

Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak yeni bir dönem başlatacağız. Yerel seçimleri bu dönemin destekçisi haline dönüştüreceğiz. Manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. AK Parti şahsım başta olmak üzere, milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat be katını ülkemize kazandırmayı başlardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden sosyal yardımlara kadar Türkiye'ye çağ atlattık. Bu güvenle diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. 

Biz eserlerimizle konuşuyoruz, ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor, İstanbul'a belediye başkanı olduğumda, musluklarında su akman, dağ gibi çöpleri olan bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa, onlarla da yol yürümeyiz. 

Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umrudunda değildir. Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların yönettiği yerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP'li başkanların yönettiği yerler belediyelerin değil, büyükşehrin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün Kadıköy'den Pendik'e büyükşehrin hazırladığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Bunların kafasında kim daha iyi yönetir diye bir düşünce yok. Bunun yerine AK Parti ve diğer partilerin oylarını alabilecek cinliğe kafa yoruyorlar. CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi alsınlar taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı, cinlik yapanlara mı itibar edecek. 31 Mart'ta bu köhne zihniyete bir dur deyin. Bizim nasıl hizmetler verdiğimizi biliyorsunuz. 

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