Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Afyonkarahisar geleneğini yine bozmadı. Yüzde 55,4 ile AK Parti'yi zirveye taşıyan yüzde 68 gibi rekor bir oy oranı ile şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biz partimizi burada kurduk, buradan yola çıktık. Ne bereketli bir yola çıkıştı, hamd olsun o günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk.

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. İstikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımızın geleceği için kritik bir karar vereceksiniz. 31 Mart günü oylarımızla, desteklerimizle, ülkemizle, özellikle ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor.

"BUNLAR 4'LÜ ÇETE"

Sizler bizi nasıl yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizler için koşuyoruz. Afyon gelişsin, büyüsün, tarihine şanına layık hizmetleri alsın diye mücadele ediyoruz. Gönül kazanacaksın ki hizmet vereceksin. Biz siyasetimi kalpleri fethetme siyasetidir. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Bir de yanlarında adı iyi olan bir parti, bir de adı Saadet olan particik var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor.

AFYON'A YATIRIMLAR

Bizi anlamak isteyen hiç uzağa gitmesin, gelsin Afyon'a baksın. Afyon'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 112 milyonu aşan hizmet açılışını gerçekleştiriyoruz. Bütün yatırımların Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diliyorum. 17 yılın öncesinin Afyon'u ile 2019'un Afyonu arasında dağlar kadar fark var. Yaptığımız yatırımlarla Afyon'un ihmaline son vermekle kalmadık, çağ atlattık. Son 16 yılda 21,5 kattrilyon yatırım yaptık.

Sayılı günler çabuk geçer, 40 gün sonra oylarınızı kullanacaksınız. 31 Mart günü kritik bir karar vereceksiniz. Kimin kimlerle iş tuttuğunu zaten takip ediyorsunuz. Yine çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşlerim bu teröristlere, bu teröre karışanlara oy vermez. 31 Mart zillet ittifakından kurtuluşun başlangıcı olacaktır."