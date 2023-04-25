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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.

Öğretmenlerimizi tahrik ederek bu kanunun getirdiği haklardan istifade etmelerinin önüne geçmeye çalıştı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sahip çıktı. Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali avantajlardan da yararlanmaya başladı.

Önümüzdeki dönemde kamu personeli ücretlerinde yapılan iyileştirmeden öğretmenler de yararlanmaya devam edecek.

Türkiye uzunca bir süre engelli bireylerinin geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülkedir. Engellilerini ihmal eden bir ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz engellilerin hayata katılımı konusunda önemli reformalar gerçekleştirdik. Bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Engellilerimizin her başarısından gurur duyuyorsak bu büyük dönüşüm sayesindedir.

Medeniyet köklerimizde var olan değerleri imkanlarımızla birleştirerek ülkemizi dünyaya örnek olacak seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Bu ülkenin ister engelli ister engelsiz her vatandaşı gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar açıktır. Çocuklarımıza, gençlerimize vereceğimiz en büyük hediye bu özgüvene sahip kılmaktır.

Biz milletimizin kendisine imkan sağlandığında neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda başarılı olan insanlarımızın kurumsal yapı desteğiyle bu başarıları artıracağına inanıyorum."