Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması

KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Allah'ın izni ile bu ülkenin her sorununu çözdüğümüz gibi bu sorunun üstesinden de biz geliriz. Önümüzdeki dönemde de daha iyisini yapacak olan da yine biziz.

"BU MİLLETİ GÖNÜLDEN SEVİYORUZ"

Kovid salgınında dünyadaki üretim ve tedarik zincirleri kırılırken biz daha çok ürettik. Enerjide dünyadaki gelişmeleri kendi lehimize çevirdik. Peki muhalefet ne yaptı? Kazandıkları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceği ile ilgili bay bay Kemal namus sözü vermişti. Ankara'da otobüsler ve su bedava olacak denilmişti, oldu mu? Kimseyi kapı dışarı etmeyeceğiz dedi bay bay Kemal, Ankara'da İzmir'de İstanbul'da benim işçi kardeşlerim işlerinden oldu.