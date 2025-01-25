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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuşuyor. Erdoğan, "2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Anadolu'nun fetih kapısında, büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Eş zamanlı yapılan il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur.

        Bugüne kadar olduğu gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bütün olarak kucaklayacağız. Dil, kültür, köken ayrımcılığına prim vermeyeceğiz, milletimizin kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. 1000 yıllık mirasın rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.

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        Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği başkasında özellikle millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. 40 dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek AK Parti'ye yarışmaz. Bizim amacımız AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir.

        HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ÇOK ÜZERİ

        Bu anlayışla 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il, 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçeye nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntılarla uğraşırız.

        Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirliyoruz. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

        VAN YILDIZ GİBİ PARLAMAKTA

        Van bugün bölge şehirleri içinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında destansı yatırımlara, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir.

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