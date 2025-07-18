Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugün 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Her bir subayımızı yürekten tebrik ediyorum. 2016'da kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri. Kurmay kadrolarımız bu ocakta yetişiyor.

"BÖLGEMİZDE YENİ DENKLEMLER KURULUYOR"

Kuruluşundan itibaren Milli Savunma Üniversitemize daima destek olduk. Bundan sonra da bu güzide kurumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor. Dünyada artık yeni dengeler kuruluyor.

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"SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALDI"

Yapay zeka, insansız teknolojiler gibi yeni değişkenler konvansiyonel stratejilerin dönüşümünü zaruri hale getirdi. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması yeni sistemde kutup başı olması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.

Savunma alanındaki adımlarımızla öne çıkıyoruz. Küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonlarla küresel güvenliğin tesisine katkılar sağlıyor. Kurmaylık zekamızı yalnızca harp değil cephe gerisinde de dost düşman herkese gösterdik.