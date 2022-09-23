Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun çağrısına: Onların derdi niye bizi gersin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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ESİR TAKASI: Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlardan biri de sayın Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi biz Rusya'ya gönderdik.

YUNANİSTAN'DAKİ GİRİŞİMLER: Onların iletişim başkanlığı var da bizim yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü. Onlar bizi geriden vagonlarıyla takip ediyor.

MİR SİSTEMİ: Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Birazdan görüşeceğiz. Bu bir Mir Kart olayı değil, alternatifleri neler, ne gibi adımlar atabiliriz bunlar üzerinde çalışmaları yürüteceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI: O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde onlar da kararsız bir şekilde yollarına devam ediyor.

CENTRAL PARK'TAKİ GÖRÜŞMELERİ: Central Park'ta yanımıza gelen dostlar hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim bir şekilde farklı yaklaşımlarla, sorularla bize karşı teveccühlerini gösterdiler. Dünyada ciddi manada sevenlerimiz var.