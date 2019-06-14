Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayın mesajı

İstanbul'umuzu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayını hakkında konuştu.

"SON HAFTAYA CİDDİ IŞIK VERECEKTİR"

Erdoğan şunları söyledi:

"Öncelikle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek çalışma yaparak ismi belirlediler ve bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olacak olması oradan da tabii bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkanını yakalayacak. Bu da şunu gösteriyor sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye'nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbullulara yaşayanlara hitap eden bir yer değil. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp, inanıyorum ki onunla bu müzakerenin, tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Kastamonular aynı şekilde Kastamonu hemşerisini arayacak. Öbür tarafta Tokatlı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi birbirini arayıp değerlendirmesini yapacak. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Bunun gerçekten son artık kırılma noktası olan Pazar günü o bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MESAJI: HÜCRE YENİLENMESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te oylamaya geçen yeni askerlik yasasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Terörle mücadelede bizim en ufak bir teredütümüz yok. Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye hep literatüre yerleştirmiş ifade vardı ya.

Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var bir genelkurmay, kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş asırlara bali 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan orduyuz. Dedikleri ne , efendim güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 hafta, 10 gün, 1 ay içinde yapılmış değil. Yaklaşık 1,5-2 yıla varan çalışmadır. Kaldı ki çok daha eski gelen bir taleptir. Hem ordunun küçültülmesi bir taraftan profesyonel orduya geçmek hep bunlar konuşulan şeylerdi. Ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir ve bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım ordunun sivilleşme süreciydi. AB kriterleri içerisinde bu vardı. Biz bu adımı o günden bu güne atmış değiliz.

Şimdi böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanımızın şu anda ordunun temelinden gelmiş olması ve Genelkurmay Başkanlığına varıncaya kadar yapmış bir insan olarak şu anda kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması, özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimiz, polisimizin elde ettiği başarı, yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. İnlerine girilmiştir, kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadele devam edecek. Halkımızın huzurunu, refahını sağlamadıktan sonra ne devlet olarak görevimizi yapmış oluruz, bunun içinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucumuz ne de şahsen Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık sıfatıyla bulunuyorum yapmış olurum.

Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki. Düşünün başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. İsteyen kalabiliyor. İsteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak deniyor. Şimdi sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.

KIBRIS'TAKİ ASKERLERİN SAYISI

Kıbrıs'la ilgili mide bulandırsın diye söylüyor. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimiz azalması diye bir şey söz konusu değil, orada ne kadar asker bulundurulması gerekiyorsa onu bulundururuz. Bunun için birilerinden izin alma gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Metinde de zaten hangi birimlerde neler olacak, bunların hepsi oralarda açık ve net bir şekilde var.

2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum."

ORDU'DAKİ VIP KRİZİ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nın Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP geçişi sırasında yaşanan olaylar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz valiler başkanların o ildeki temsilcisidir. Ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak, kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir ama bunda da artık medya, yazılı, görsel hepsi bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum gibi bir yaklaşımı ki, bu zaten çok çok olgunluk. Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki, seçim sonrasında da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi, böyle bir ifade kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak devleti tanımamış. , giriş çıkışları, kimler oraları kullanma hakkını sahiptir bunları bilmiyor. Hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonrası süreç önümüzdeki seçim var artık seçimden sonrası süreçtir. Kim bilir protokolü daha sonra neler çıkacaktır.

Şu ana kadar bu kısa sürede tabii özellikle de belediye başkan adayımız ve geniş çaplı olarak onlar zaten sürecin içerisindeler. Bundan sonraki kalan, son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bununla ilgili arkadaşlarımla değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde planlamalar yapılıp halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle beraber dolaşacağız, halkımızla görüşeceğiz. Kaldı ki Ramazan boylu itibarıyla birçok organizasyonu gerçekleştirdik. Şimdi bazı çalışmaları son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz."