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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu bir kez daha kendi kardeşine, milletin adamına, milletin partisine, gönül belediyeciliğine, tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor" dedi.
"YOLDA ARKADAŞINI SATARSAN..."
Erdoğan, isim vermeden Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir adayı İdris Naim Şahin'i eleştirerek şunları söyledi:
"Duyduğuma göre, paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın, ama yolda arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini iyi bilir. Terör örgütüyle bir olup, bize parmak sallayan birisiyle bizim işimiz olmaz. Seni milletvekili yapacağız, bakan yapacağız, sonra utanmadan, sıkılmadan oy devşireceksin. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş, sen kimsin? Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."
ORDU'YA YAPILAN YATIRIMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya 17 yılda 21 katrilyonluk yatırım yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Son 17 yılda 21 katrilyonu aşan yatırım yaptık. Ordu'ya eğitim kurumları, hastaneler, yüzme havuzları, spor salonları kazandırdık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzda sona geliniyoruz, önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin yapımına en kısa sürede başlıyoruz. Ordu'nun zorlu coğrafyasını yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel aşarak yolları kolay kıldık.
Sel felaketi nedeniyle kullanılmaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. 10 köprüyü bu ay içinde açıyoruz. Ordu-Giresun hava limanını şehrimize kazandırdık. Yolcu sayısı 1 milyon 86 bini geçti. Ordu'ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. 5 baraj daha yapıyoruz. Fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Son 17 yılda şehrimizde iki organize sanayi bölgesi kuruldu. Yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik."
"AK PARTİ VE MHP OLARAK KONSOLİDE OLACAĞIZ"
"AK Parti ile MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"31 Mart'tan sonra belediye başkanlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar dedik. AK Partili ve MHP'li kardeşlerim, sakın ha bölünmeyeceğiz, birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız.
Dünyada her gün dengeler bozuluyor. Bunların en acısı, en kanlısı bölgemizde oluyor. Türkiye bunlara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Sizin desteğiniz olmazsa bu fakir ne yapar? Siz arkamızda durdunuz, yanımızda oldunuz; biz de dik durduk, diklenmedik.
Başını CHP'nin çektiği bazı kesimler bu oyuna figüranlık yapıyor. Onlar da ne yaptıklarını iyi biliyor. Dün CHP Genel Başkanı 'Nereye gitti bu 35 milyar dolar' diye esip gürlüyor. İlaç kuyruklarında, ölenlerin rehin alındığı hastane kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak. Asıl amacı Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek, küresel güçlere göz kırpıyor. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın, Kandil'in desteklediği ile el ele kol kolasın."
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin Suriye'de, Afrin'de, Cerablus'ta Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Gayretimizle her türlü adımımızı atıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez. Biz silahımızı almak istiyoruz, güya bizim stratejik ortağımız bin 500 polise tabanca alacağız, 'Kongre'den izin çıkmadı' diyorlar, insansız hava aracı alacağız diyoruz 'Kongre'den izin çıkmadı' diyorlar. Şimdi bir Karadeniz uşağı bunları yapıyor. Bunlar bizi savunma sanayinde belli bir güce getirdiler. CHP Genel Başkanı'nın kafası bu işlere basmaz.
Türkiye'nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Geldiğimiz noktada çözümün ancak Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliği kendimizi sağlamamızla mümkün olacağını gördük. Bizim sınırımızın güvenliğini kim sağlayacak, biz sağlayacağız. Onun için tedbirlerimizi aldık. Onun için şu anda İdlib'de inisiyatif aldık. Bunun için Fırat'ın doğusunu temizlemeye kararlıyız."
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