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Haberler Gündem Politika Son dakika: BBP lideri Destici: 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeye hazırız
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BBP lideri Destici: 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan BBP lideri Destici, "Partiler ayrı ayrı girdiğinde kayıp yaşanacaktır. Şu anda dört partimiz de kendi listelerini hazırlıyorlar. Biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazırız. Ama ortak liste girildiğinde büyük imkan sağlanacaktır. Somutlaşmış bir sonuç yok" dedi

Son dakika: BBP lideri Destici: 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeye hazırız
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde Destici ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan dün de Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

DESTİCİ'DEN AÇIKLAMA

BBP lideri Mustafa Destici görüşme sonrası şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri ziyaret ediyor. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuşup, kendi faaliyetlerimizi, çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, giyecek, sağlık konularında eksiklik yok. Bütün kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.

İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk; şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getirenlerin talepleri var.

Üçüncü gündem maddemiz seçim. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını paylaştık. Sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki, seçimleri hem Cumhurbaşkanlığını birinci turda hem de Meclis'te çoğunluğu elde edecektir.

Bu seçim sistemi, elbette birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 50 civarında oyu var. Partiler ayrı ayrı girdiğinde kayıp yaşanacaktır. Şu anda dört partimiz de kendi listelerini hazırlıyorlar. Biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazırız. Ama ortak liste girildiğinde büyük imkan sağlanacaktır. Somutlaşmış bir sonuç yok.

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