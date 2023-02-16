Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Jens Stoltenberg, Devlet Bahçeli ve Şahbaz Şerif ile görüşecek

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Pakistan Başbakan'ı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saat 14.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve saat 15.30'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin meydana gelmesinin ardından birçok ülkeden dayanışma mesajları gönderilirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg taziye amacıyla Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "NATO’nun ve müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır" denilmişti.

Stoltenberg bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

BAHÇELİ İLE KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra saat 14.30'da MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede 11 ili vuran depremlerin görüşülmesi beklenirken, yapılan çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Son olarak 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmiş, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta da telefonda görüşmüşlerdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma göstermek için Türkiye’ye geliyor.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz.Tıpkı bir aile gibi." ifadelerini kullandı.

Deprem sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli ölçüde mal kaybı yaşandığını belirten Şerif, "Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz." dedi.