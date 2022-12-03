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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse boş hayallere kapılmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Biz ensarı da biliriz, muhaciri de biliriz" dedi. Erdoğan, "Türkiye üzerine askeri, siyasi, ekonomik yapan herkese bir mesaj vermek istiyorum. Yaşanan olumsuzluklar sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Kimse boş hayale kapılmasın" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse boş hayallere kapılmasın
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan, terör saldırılarına değinirken, "Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil" dedi.

"ENSARI DA BİLİRİZ MUHACİRİ DE BİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli göçmenler konusunda, "Türkiye olarak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Biz ensarı da biliriz, muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onda öyle dert yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden anlar. Hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık, bakmayız" diye konuştu.

"GÖREVİ BİZE VERMEYE VAR MISINIZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye üzerine askeri, siyasi, ekonomik yapan herkese bir mesaj vermek istiyorum. Yaşanan olumsuzluklar sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Kimse boş hayale kapılmasın. Siz Bay Kemal'e, onun yanındakilere bakmayın. Bir; Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız? İki; Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sizlerin vereceği görevle biz hazırız, siz hazır mısınız? Üç; Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarıya ulaştırarak bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları geride bırakacağız. Biz büyümeye hazırız, siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız? Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik şeridini tamamlayacağız. Terör örgütü ve onların yularlarını elinde tutanların saldırıları bizi bu kararlılıktan döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Beş; Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonominden biri haline getireceğiz, bu görevi bize vermeye var mısınız? Yedi; tek becerileri kendi partilerindeki iktidarını sürdürmek, tek başarıları kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadıklarını ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz? Sekiz; kapalı devre parti toplantılarında yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığını bulmadığını anlatmaya var mıyız?"

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