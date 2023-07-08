Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Bayburtlulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28'indeki netice şu anda Bayburt'ta kendini gösteriyor. 14 Mayıs'ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, 2 hafta sonra bunu yüzde 82,45'e yükseltti. Yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlerde de destek isteyen Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye Yüzyılı inşasında 'Biz de varız' dedi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 farklı alanda her biri şehrimize değer katan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bayburt'a yapılan yatırımları konuşmasında sıralayan Erdoğan, "Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcunu yeni eser ve hizmetlerle ödeme gayretindeyiz. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisini 28 Mayıs günü itibariyle geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde 5 yıl daha hizmet etme imkanına kavuştuk. Kabinemizi oluşturduktan sonra ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık" diye sözlerini sürdürdü.

"KİRLİ ELLERE MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ"

"Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Fırsatçılara ve açgözlülere müsaade etmeyeceğiz. Kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadele sürecek. Maalesef hırsızlar çok, hırsızlarla mücadele sürecek" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşına ve 6 Şubat depremine değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Rusya ile münasebetimizin bozulmasına müsaade etmedik. Dün Sayın Zelenskiy'i misafir ettik. Sayın Putin ile de ağustos ayında bir araya geleceğiz. Savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine yansımaları oluyor. Bu etkileri herkes hissediyor.

Türkiye'nin diğer ülkelerde farkı, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisine maruz kalmasıdır. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Biz depremle mücadele noktasında başarılı bir sınav verdik. Enkazları kaldırdık. 120 bin konteynerın kurulumunu tamamladık. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Bir sene içerisinde 319 bin konutu teslim edeceğiz, toplamda 650 bin konut yapacağız."