Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı
Giriş: 21.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.
Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarda açıklamalarda bulunacak. Ayrıntılar geliyor..
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