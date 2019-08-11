Kurban Bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde, kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, namazın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da kendisine eşlik ettiği Oktay şunları söyledi:

"GÜZEL GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

"Türkiye güzel günlerden geçiyor. Belki son bir yıla baktığımızda ekonomik anlamdaki ve sonrasında yaşadığımız döneme baktığımızda hepsini geride bıraktığımız, enflasyonun düştüğü ve faizlerin hızla düşmeye başladığı ve düşeceği, ekonomimizin canlandığı bir yılda ve terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda son derece başarı sağlanan bir yıldayız. Böyle bir günde Kurban bayramını kutlamak hepimize mutluluk veriyor.

"ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN BAŞINDAYIZ"

Biz hep şunu söylüyoruz: Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizle birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda belki yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Bir millet olarak umutla, ümitle ve güvenle önümüze bakıyoruz. Ben tekrar buradan tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesileyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk. Şu anda bizim bütün gayretimiz bundan sonraki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden kabiliyeti var. Bunun önünü açmayla Türkiye'nin önünü açmayla alakalı bir şey bu, çalışmamızın da sonuna geldik Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu arz edecek aşamadayız.

"DOĞU AKDENİZ'DE KARARLIYIZ"

Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle Güney tarafın yasal olmayan yollarla, hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve KKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an zaten Fatih de, Yavuz da bölgede. Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor zaten. Bu noktadaki kararlılığımız çok kesin.

"TÜRKİYE VE KKTC HAKLARINI KORUYACAKTIR"

Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğine ve bütün kaynakların adil paylaşımına yönelik çözüm önerisinin Türkiye her zaman arkasında olmuştur. Bugünden sonra da Türkiye bunun arkasında olacaktır. Kararlıdır Türkiye. Hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar korumakla ilgili konularda kararlıdır; kararlılığını da sürdürecektir. Bununla ilgili ortak komite kurulmasıyla ilgili teklifimiz masadadır.