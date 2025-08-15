Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:45 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL