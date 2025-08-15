Habertürk
        Haberler Dünya Avrupa Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var | Dış Haberler

        Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

        Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

        Giriş: 15.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:45
        Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
        Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi.

        Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

        Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronların arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

        Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.

