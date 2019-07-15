Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara hatta dramlara özel önem veriyoruz. Kût'ül-Amâre zaferimizin 3 sene önce ilk kez kutladık. Malazgirt, Çanakkale zaferimizi bu bilinçle kutluyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz. 27 Mayıs'tan beri merhum Menderes, Polatkan, Zorlu'nun yasını tutan Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak proje başlattık, inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz. Milletimiz benzer acılar yaşamasın, Türk siyasetinin üstüne darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı canlı bir şahide dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Hafıza 15 Temmuz'u açıyoruz. Gerçi altına bir müze de ilave edilmiş ama sormam lazım. İstanbul'umuz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını dilmiyorum. Hafıza 15 Temmuz. Bu mekanı yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizin her birine Rabbimden sağlıklı ve huzurlu ömür diliyorum.

"MİLLETİN TARİHİNİ HATIRLATACAK PEK ÇOK ESER GERİ PLANA İTİLDİ"

Çanakkale, Kût'ül-Amâre gibi destansı mücadelelerle dolu bir milletiz biz. Tarih yazan bir millet olarak tarihimizi kayda geçirmek konusunda aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini dahi olması gerektiği şekilde koruyamıyoruz. Çanakkale daha 15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek, şehitlerimize yakışır bir şekilde orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmal edilmişti. Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi.

"27 MAYIS, 12 EYLÜL, 28 ŞUBAT'IN UTANÇ SAHNELERİNİ HATIRLATIYORUZ"

Devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara hatta dramlara özel önem veriyoruz. Kût'ül-Amâre zaferimizin 3 sene önce ilk kez kutladık. Malazgirt, Çanakkale zaferimizi bu bilinçle kutluyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi utanç sahnelerini de ibret vesikası olarak yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz. 27 Mayıs'tan beri merhum Menderes, Polatkan, Zorlu'nun yasını tutan Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak proje başlattık, inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz. Milletimiz benzer acılar yaşamasın, Türk siyasetinin üstüne darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı canlı bir şahide dönüştürüyoruz.

"JETLERİN UÇUNU ENGELLEYEN KAHRAMANKAZANLILARI NASIL UNUTABİLİRİZ?"

15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk Milleti'nin topyekûn kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Milletimiz kanı pahasına bu devletin yegane sahip olduğunu, asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti. Milletimizin fedakarlığı, cesareti, mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. O meşum gecede minarelerden yükselen salalar aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu. Gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahitlik ettik. Polatlılı vatandaşlarımı, yıl boyunca hasadını bekledikleri ürünleri yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan Kahramankazan halkını nasıl unutabiliriz.

"BU EMANETE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR"

81 vilayetimizin tamamındaki istiklal kahramanlarımızı nasıl unutabiliriz. Salaları, tekbir seslerini nasıl unutabiliriz? Şehit edileceğini bile bile darbecileri engelleyen şeref timsali asker, polislerimizi nasıl unutabiliriz. 17 yaşında körpe fidanken babası ile birlikte şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok'u nasıl unutabiliriz? 251 vatandaşımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynumuzun borcudur.

"BU YAPI GENÇLERİMİZİ MANKURTLAŞTIRMAK İSTEYENLERE PANZEHİR OLACAK"

Merhum Aliya İzzetbegoviç: "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" demişti. Buranın ayrıca FETÖ gibi yapıların gençlerimizi mankurtlaştırma siyasetine karşı panzehir işlevi göreceğine inanıyorum. Benzer yapıyı Ankara'da külliyenin karşısına inşa ediyoruz. Sinemadan romana, belgesellerden marşlara kadar 15 Temmuz destanını gelecek kuşaklara taşıyacak nitelikli eserlere imza atmalıyız. Sanatçısı, sinemacısı, öğretmeni, öğrencisi, akademisyeni ile hepimizin ortak görevidir. Milletimizin tüm kesimlerden özel gayret beklediğini ifade etmek isterim. Bu düşüncelerle bir kez daha Hafıza 15 Temmuz'u şehrimize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Başta Hilmi Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hepsine, mühendisine, işçisine varıncaya kadar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla...