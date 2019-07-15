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HaberlerGündemSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor!

Son dakika! Darbeye direnişin 3. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda!

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda vatandaşlara hitap ediyor

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanın'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda vatandaşlara hitap ediyor...

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına  dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN HER BİRİNİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Biz inanıyoruz ki, şehitler en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygamber ocağı TSK'nın ülkesine gönülden bağlı subay, astsubay, uzman personelinin her birinin alnından öpüyorum. Yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Burası anlamlı bir mekan.

"O GECE MEDYAMIZA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

23.15'de Tankların arasından sayın Bay Kemal, geçti. Bakırköy Belediyesi'nden kendi ifadesiyle gidecek bir otel bulamadığım için oraya gittim dedi. 01.15 biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla buraya indik. Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı. Ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Biz bir şeye inanıyorduk, "la tahzen innallahe meana", "korkmayın Allah bizimle beraberdir". O gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz, 1. Ordu Komutanımız aynı şekilde basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Mesaj verildikten sonra elhamdülillah yerli yerine her şey oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek dik duruş sergileyen medya, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize seccadelerinin başında dua okuyan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"15 TEMMUZ'DA CANİLER MECLİS'E BİLE SALDIRDILAR"

O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak TBMM'ye gelen tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Milletvekilleri demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler. Ama Meclis'e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli irade, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'da caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun milletin iradesine, evine uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kâr kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da kâr kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun.

"RUHLARINI İBLİSE SATAN MÜPTEZELLER VAR"

Artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler bayrağımıza, devletimize, ezanımıza sahip çıktıkça hiçbir gücün eli oraya uzanamayacaktır Allah'ın izniyle. Hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Öyleyse ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okuyan ezanlar ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan sonra aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiçbirini unutmayacağız.

"ŞEHİTLERİ UNUTANLARIN YÜREKLERİ KURUR"

Tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama kesilen kol yerine gelmez. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'u, 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacağız. Darbenin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halis Demir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her birini tanışma şerefine eriştiğim Erol Olçok'u, İlhan Varank'ı unutmayacağız. Emniyetimizin 63 mensubunu unutmayacağız. Çoğunun sol nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizi unutmayacağız. Şehitleri unutanların yürekleri kurur.

 

 

 

 

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