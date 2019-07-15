Milli Savunma Bakan Akar, geçen yıl bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu’nda, “Saat 20.30’a kadar darbe lafı yok. 15 Temmuz’da. 20.30’da alçaklar içeri girdiler kafamıza tabanca dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. kafanıza tabanca varken hayır diyecek kaç kişi var. Bunu imzalayın dediler imzalamadım” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GENELKURMAY KARARGAHINDAN

HABERTÜRK o geceye dair çok önemli bir görüntüye daha ulaştı. Görüntüler o dönem Genelkurmay Başkanı Akar’ın darbeciler tarafından alıkonulduktan sonra helikopterle Akıncı Üssü’ne götürüldüğü anlara ait…

HELİKOPTERLE AKINCI’YA GÖTÜRÜLDÜ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Akar o gece darbecilerin “bize katıl” teklifini reddedince karargahı basan cuntacı özel kuvvetler personelleri ile yakın ekibinde bulunan hainler tarafından alıkonulmuştu. Akar yine aynı ekip tarafından 23.00 sularında karargahtan çıkarılarak, etrafı silahlı darbeciler tarafından sarılı bir şekilde helikoptere bilindirildi. Akar bu helikopter ile darbenin yönetim merkezi o dönemki adı ile Akıncı Üssü’ne götürüldü.

DARBECİLERE TEPKİ

İşte görüntüler tam da bu ana ait. Akar yanında cuntacı eski tüm general Mehmet Dişli ve etrafı silahlı darbeciler tarafından sarılı bir şekilde karargah binasından 23.04’te çıkarılıyor.



Bu sırada helikopter Ayyıldız diye tabir edilen nimaziyenin hemen girişine iniyor. Darbeciler Akar’ı doğrucu helikoptere doğru ilerletiyor. Akar, bu sırada koluna girmek isteyen darbecilere tepki gösteriyor. Ve kolunu çekerek, onlardan kurtuluyor. Helikopter saat 23.05.27’de Akar’ın binmesinin hemen ardından darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne doğru havalanıyor.