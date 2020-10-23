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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA DEHŞET! Araba sevdasına baba cinayeti! - Haberler
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Araba sevdasına baba cinayeti!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, taksicilik yapan Mehmet Ş. ile oğlu Egemen Ş., arasında, araba kullanımı konusunda başlayan tartışmada, göğsünden ve sırtından 5-6 kez bıçaklanan baba Mehmet Ş., hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı evlat ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

SON DAKİKA DEHŞET! Araba sevdasına baba cinayeti! - Haberler
Araba sevdasına baba cinayeti!
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İHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı bağlı Güney Mahallesi'nde, dün gece saat 23.00 sıralarında, insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Mahalle sakini olan ve taksicilik yaptığı öğrenilen Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden ve sırtından feci biçimde bıçakladı.

"BABAMLA TARTIŞTIK AMBULANS ÇAĞIRIN"

İHA'da yer alan habere göre göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi alan baba Mehmet Ş. yere yığıldıktan sonra, oğlu Egemen Ş. ise olay sonra evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Komşularını gören zanlı, "Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden ayrıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Mehmet Ş., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Egemen Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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