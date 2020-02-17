Son dakika dehşet! Bıçaklayıp öldürdü! Bir kadın cinayeti daha! Tartıştı ve öldürdü!

DHA

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, bu sabah 03.30 sıralarında, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Ziya Pirdal (28) ile eşi Özlem Pirdal (25),iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA KAÇTI YAKALANDI

Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.