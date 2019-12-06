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HaberlerGündemSON DAKİKA DEHŞET! Hamile eşini tüfekle vurmuştu! İndirimsiz büyük ceza!

Hamile eşini tüfekle vurmuştu! İndirimsiz büyük ceza!

Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladığı ve bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aşık'a, 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezada indirim yapılmadı

kadına şiddet
AA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 23 Eylül 2017'de, Mehmet Ali Aşık, tartıştığı eşi Çağlar Aşık'ı bıçakla ve av tüfeğiyle yaralamıştı. Evin kapısını kilitleyerek Çağlar Aşık'a müdahale etmeye çalışan yakınlarını tehdit eden Aşık, eşine yardım edilmesini engellemişti.

BACAĞINI VE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre olay sırasında çevreye rastgele ateş ederek bir kişinin de yaralanmasına neden olan Aşık tutuklanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve sol bacağı diz üstünden kesilen Çağlar Aşık bir süre sonra bebeğini de kaybetmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık ile avukatı, mağdur Çağlar Aşık ile ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanığa son savunması için söz hakkı verdi. Sanık Mehmet Ali Aşık, amacının korkutmak olduğunu öne sürdü, pişman olduğunu söyledi.

"DOĞMAMIŞ BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Mağdur Çağlar Aşık da o gün odada sanığa karşı koyamadığını belirterek, "Amacı korkutmak değildi, acı çektirerek öldürmekti. Ben o gün umutlarımı, geleceğe olan inancımı kaybettim. Çocuklarımın babasını kaybettim. 2.5 aylık hamile olduğumu biliyordu. O gün doğmamış yavrumu kaybettim" dedi.

"KEŞKE DOĞUŞTAN ENGELLİ OLSAYDIM"

Yaralama sonrasında bacağının kesildiğini ifade eden Çağlar Aşık, şöyle konuştu: "Keşke doğuştan engelli olsaydım, trafik kazası geçirseydim de çocuklarımın babası bana bunu yapmasaydı. Sabahları 3 yaşındaki oğlum protez bacağımı kaldıramıyor sürükleyerek getiriyor, 'Anne al giy' diye. Ben bunu nasıl anlatacağım oğluma. Onun pişmanlığı, doğmamış yavrumu geri getirmeyecek."

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Aşık'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 21 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca diğer mağdurlar Kemal Sözmez ile Mahmut Doğan'a karşı "tehdit" suçundan 4 yıl, Ömer Günay'a karşı "basit yaralama" suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Ceyhan Bilgici, sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezalarda indirim yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini kaydetti.

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