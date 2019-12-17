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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ DEHŞET! "Beni takip ediyor" iddiası darpla bitti!

Akılalmaz olay! "Beni takip ediyor" iddiası darpla bitti!

Zonguldak'ta, yolda yürüyen bir kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek bağırıp tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak Y.M.'ye kafa attı. Y.M. tedavi altına alınırken, olay yerindeki esnaf, kadının psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce de benzer söylemlerinin olduğunu söyledi

taciz iddiası dayak
DHA

Zonguldak'ta, dün akşam üstü saat 17.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi´nde, yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR" İDDİASI

DHA'daki habere göre yakındaki trafik polisleri hemen olay yerine geldi ve müdahalede bulundu. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi. Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

"ABLA BEN SANA BİR ŞEY DEDİM Mİ"

Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.

EKİP OTOSUNA BİNMEDİ TAKSİYLE KARAKOLA GİTTİ

Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR

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  • dr_korhan@hotmail.com 15 dakika önce Demeli neymiş öyle hemen kadının beyanı esas deyip paldır küldür insanlar hakkında hüküm vermeyeceksin. Ayrıca vuran adam hakkında da hemen ağır işlem yapılsın. Öyle Teksas usulü millet kendi adaletini dağıtamaz
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