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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den İstanbul için 5 Şubat mesajı

        DEM Parti'den İstanbul için 5 Şubat mesajı

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir" derken en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:21
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        DEM Parti'den İstanbul için 5 Şubat mesajı
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirterek, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir." dedi.

        Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diledi.

        Koçyiğit, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Dün Meclisimiz tarihi bir utanca yeniden tanıklık etti. Can Atalay'ın milletvekilliği bir hukuksuz yöntemle Mecliste düşürüldü. Anayasal suç işleyenler, yargı darbesini yapanlar bir de utanmadan, sıkılmadan Mecliste vekilliğin düşürülme gerekçesini 'Anayasa gereği' olarak yazmışlar." diye konuştu.

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        İlk defa bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmediğini aktaran Koçyiğit, bu süreçler olurken muhalefet partilerinin de sessiz kaldığını savundu.

        Emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları söyledi:

        "Bu ülkede açlık sınırı 15 bin lira, halen emeklilere 10 bin lira zam yaptılar diye bunu lütuf olarak görüyorlar. Emeklilere seyyanen zam yapılacağına dair bir duyum aldık. Kesinlikle seyyanen zammı kabul etmiyoruz. Emeklilerimizin yaşam koşullarını düzeltmek istiyorsanız kök maaşlarında bir düzenleme yapmalısınız ve bugün itibariyle de hem asgari ücreti hem de en düşük emekli ücretini en az 25 bin TL'ye çıkarmanız gerekiyor."

        "BAŞAK DEMİRTAŞ DEM PARTİ'NİN ADAY ADAYIDIR"

        Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık açıklamasının parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyledi.

        Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır." değerlendirmesini yaptı.

        Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.

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