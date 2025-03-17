DEM Parti MHP'yi ziyaret ediyor DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ediyor. Görüşmede MHP heyetinde üç genel başkan yardımcısı yer alıyor. DEM Heyeti saat 14.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek

Habertürk / İHA Giriş: 17.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:58 facebook

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