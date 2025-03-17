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        DEM Parti MHP'yi ziyaret ediyor

        DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ediyor. Görüşmede MHP heyetinde üç genel başkan yardımcısı yer alıyor. DEM Heyeti saat 14.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 17.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:58
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        DEM Parti MHP'yi ziyaret ediyor
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, ikinci tur ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.

        İHA'nın haberine göre DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti.

        MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

        DEM Heyeti saat 14.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.

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