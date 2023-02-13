Deprem felaketinden sonra ağlatan kavuşmalar!

AA'da yer alan habere göre Hatay'ın Defne ilçesinde çöken 4 katlı apartmanın 2. katında yaşayan Hamza (71), eşi Yıldız (61) ve kızı Elçin Ezer (38) ile torunları Mertcan (13) ve Naz Ölmez (8) enkaz altında kaldı.

O gece yaşadıklarını anlatan Ezer, "Yatak odasında uyuduğum sırada enkazın altında kaldım. Komşularıma seslendim, onlar beni çıkarttı enkazın altından." dedi.

Hamza Ezer, gazetecilere, yaşadıkları travmayı atlatmanın çok zor bir süreç olduğunu söyledi.

"Çalışmayı bırakıp döndüler ama kimdi onlar bilmiyorum. 4'üncü günün sonunda bir ses duydum. Elime bir taş aldım, nereye vurduğumu bilmiyorum karanlıktı. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Hastaneye gönderdi ve kızımın mezarını yaptı. Antakya'dan Adana'ya sevk ettiler. 4 gündür hastanedeydim, bugün çıktım. Tesellimiz kızımın mezarının olması. Diğer canlarımızın da enkaz altından çıkartılıp mezarları olsun istiyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."

Ezer, yıkıntıların altındayken tahminen iki gün sonra çalışma sesi geldiğini, "Zeynep" diye seslenenler olduğunu aktardı.

Ezer, eşi ve torununun da kurtulmasını beklediğini ancak bu konuda ümitlerinin tükendiğini ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Ayan ailesinin oturduğu, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti.

Baba Ayan, tedavisi için Adana'daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı'nda buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.

Kocasını ve kardeşini depremde yitiren anne Kinda İbrahim, yaptığı açıklamada, yıkıntılar arasında çok zor saatler geçirdiklerini belirterek, canlı çıkmayı hiç beklemediklerini söyledi.

Yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldıklarını ifade eden Kinda, "Önce bebeğimi çıkarmışlar. Sonra bana ulaştılar ancak kocam ve kardeşim vefat etmiş. Mustafa'yı çıkardıktan 15 dakika sonra beni çıkardılar. Deprem anında her şey üzerimize yıkıldı. Canlı çıkma ümidimiz yoktu. İçerde büyük travma yaşadık. Deprem olduğunda en son hatırladığım, çocuğumu kacağıma aldığım ve beklemeye başladığım oldu." diye konuştu.

Bebeğin doktoru Baver Demir, Mustafa'nın Nurdağı'ndaki ilk müdahalenin ardından hastaneye getirildiğini belirtti.

Minik Mustafa'nın vücudunda doku hasarlarının oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Tüm değerleri toparlama eğiliminde. Bugün de annesiyle buluşturduk. İnşallah sağlıkla afiyetle evlerine dönmesini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak." dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de depremin ilk anından itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.