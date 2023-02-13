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DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

70 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI DHA'da yer alan habere göre enkaza dönen binadan 70 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC´DE YAKALANDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı.

KOM EKİPLERİNCE ADANA'YA GETİRİLDİ Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana´ya getirildi.