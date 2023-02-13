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Haberler Gündem Hatay Antakya'da 138 saat sonra enkazdan çıkartılan 51 yaşındaki kadın "Beni özel hastaneye götürmeyin, param yok!" dedi
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Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı! "Özel hastaneye götürmeyin param yok!"

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından 138 sonra yaralı olarak çıkarılan 51 yaşındaki Emine Doğu, kendisine ambulansta müdahale eden Tekirdağ'dan giden sağlık ekiplerine, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi. Bunun üzerine Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim" karşılığını verdi

Hatay Antakya'da 138 saat sonra enkazdan çıkartılan 51 yaşındaki kadın
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde Emine Doğu (51), arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı.

"KURBAN OLURUM ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN"

DHA'da yer alan habere göre Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden giden sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'na, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.

SAHRA HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bunun üzerine Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah'ın mucizesi işte" dedi.

Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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