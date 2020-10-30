İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

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İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.

Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Vatandaşlar panik yaşarken, İzmirliler sokaklara çıktı. Depremin ardından İzmir'in üzerinde bir toz bulutunun görüldüğü görüntüler kameralara yansıdı.

4 CAN KAYBI, 152 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 152 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi. Yaşamını yitirenlerden birinin boğulduğu öğrenildi.

BUCA VE BAYRAKLI'DA ÇÖKEN BİNALAR VAR

AA'nın haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sarsıntıyı yaşayan Teoman Cüneyt Acar, "Deprem sırasında Gaziemir'de bir marketteydim. Bütün eşyaların düşmeye başladığını gördüm. Annem evde yakalandı. Annemi sokak kapısında gördüm herkes dışarıdaydı. Artçı depremler sırasında eve girmiştim ve kolonlarda çatlaklar olduğunu da gördüm. Buca'daki arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre bazı eski binalar yıkılmış durumda. 40-45 saniye sürdü sarsıntı."

SOYLU: 6 BİNA YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

Bakan Soylu, "İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olacağız. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'e hareket etti.

İSTANBUL'DAN İZMİR'E YARDIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem olan İzmir'e yardım ve destek personelinin yola çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya İzmir'e "İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." dedi.

KALIN: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" dedi

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

"KORKU VAR"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Seferihisar açıkları gözüküyor. İlk değerlendirmelerde hata olabilir. 2005 depremlerine benzer bir deprem. Beklenen bir deprem. Korkunç bir panik havası yarattı. Bazı binalarda hasar var. Korkunç bir psikoloji var İzmir'de. Bu başlı başına deprem, bunun sönümlenmesi için bir müddet sonra en büyüküğü 5,6'ya ulaşan artçıların oluşması mümkün. Panik olmamak gerek. 2005 depremlerini hatırlatıyor bu deprem" dedi.