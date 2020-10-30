Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Türkiye, bugün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Binaların yıkılmasına neden olan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a bölgedeki depremselliği anlattı. İşte Prof. Dr. Sözbilir'in dikkat çeken açıklamaları:

"TSUNAMİ BEKLENİYORDU OLDU"

"Öncelikle, depremin olduğu yer; Sisam Adası'nın 5 km kuzeyi. Burada, bizim Doğanbey Burnu'nun 20 km güneyinde, denizin içindeki bir fay kırıldı. Bu fayla ilgili doğu batı uzanımlı, normal bir fay hattı olduğunu söylemeliyiz.

Normal fay olduğu için Gümüldür, Seferihisar kırılan fayın düşen biloğunda yer alıyordu. Burada tsunami tehdidi vardı ve denizin yükseldiğini gördük. Sığacık, Bornova, Buca ve Bayratar bu fayın düşen kısmında yer aldı.

"10 YILDIR MASTER PLANI İSTİYORDUK"

Yaklaşık 10 yıldır biz, İzmir'deki deprem master planının yapılmasını istiyorduk. Bu yapılsaydı hangi binaların depreme dayanıklı olmadığnını öğrenecektik ve bu yıkımlar gerçekleşmeyecekti.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7, ŞİDDETİ 8"

Bu bölgede 7'yi aşan depremler geçmiş depremler olmuştu. Şu an depremin büyüklüğünü bazı istasyonlar 7 olarak veriyor. Bunun anlamı, bu depremin şiddetinin 8 olduğudur.

"KUŞADASI TARAFINDA GERİLİM ARTABİLİR"

Depremle ilgili şunu da belirtmek gerekir ki; çok da derin odaklı olmayan bir deprem ve o nedenle birçok ilde hissedilmişdi. Doğu-Batı doğrultusunda olan ve kırılan bu fay, Kuşadası tarafını tetikleyebilir. O bölgede gerilimler artmış oldu. Menderes, Gümüldür fayları bu fayla bağlantılı olan faylar.

"13 FAYDAN 1'İ KIRILDI, SEFERİHİSAR FAYI KIRILMADI"

İzmir'de 2005'te en son 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şu an depremin ana şoku yaşandı. Akhisar çevresinde Kovid süreci öncesi 7 bin deprem olmuştu. Bu deprem Sisam'ın kuzeyindeki fayı kırdı. Seferihisar fayı daha kırılmadı. 13 tane kırılması gereken İzmir ölçeğinde fay var. Bu kırılma denizdeki bir faydı."