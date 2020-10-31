Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan deprem birçok canı da bizden alıp götürdü. Bu ailelerden biri de Yüksel Ailesi oldu. İstanbul Erkek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Ege Ilgaz (17),kız kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel ile birlikte depremde yitirdiğimiz canlardan üçü oldu. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri olan baba, Dr. Nuri Seha Yüksel ise depremden sağ olarak kurtuldu.

"ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK"

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun” diyerek acı haberi duyurdu.

ROBOT TAKIMININ KAPTANIYDI

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel’in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İLKÖĞRETİM OKULUNDAN BAŞSAĞLIĞI

İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu’ndan yapılan açıklamada ise, “Ege Denizi’nde gerçekleşen deprem sonucunda İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu mezunumuz Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi eski öğrencimiz Dila Yüksel ve kıymetli annelerinin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tevfik Fikret ailesi olarak başta öğrencilerimizin kıymetli babaları Dr. Nuri Süha Yüksel olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” denildi.