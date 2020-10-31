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Birçok kişiye mezar oldu! Sulak bostana apartman!

İzmir Bayraklı’da çöken binalardan biri de Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Deniz jeoloğu ve jeofizikçi Cenk Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı

SON DAKİKA İZMİR! Birçok kişiye mezar oldu! Sulak bostana apartman! - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de 5 kişinin cansız bedeninin (Saat: 23.00 itibariyle) çıkarıldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ydı.

BALKONLARI ÇATLAKTI İDDİASI

Yepyeni olan apartmanın balkonlarında, depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

YALTIRAK'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise deniz jeoloğu ve jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi.

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"TARIM ALANI DEĞİŞKEN ZEMİN YARATIR"

Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı: "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

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