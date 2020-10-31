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HaberlerGündemSON DAKİKA DEPREM İZMİR! Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğundan 1'i enkazdan çıkarıldı- Haberler
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Son dakika deprem İzmir’de Doğanlar Apartmanı'nda anne Seher Perinçek ve 4 çocuğu için çalışmalar sürüyor

İzmir deprem son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 4 çocuğunu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre, konuşarak temas kurulan ve yerleri tespit edilen anne Seher Perinçek ve 4 çocuğundan biri enkazdan çıkarıldı. Doğanlar Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, anne Seher Perinçek ve 3 çocuğunu sağ bir şekilde enkazdan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM İZMİR! Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğundan 1'i enkazdan çıkarıldı- Haberler
Anne Seher Perinçek ve 4 çocuğundan 1'i enkazdan çıkarıldı
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İHA

Son dakika deprem İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden oıldu.. Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan sevinçli haber geldi. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğuyla temasa geçen ekipler, çocuklardan birini enkazdan çıkarmayı başardı. Anne ve 3 çocuğu için çalışmalar sürüyor.

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Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de enkaza dönen 17 binadan 8’inde çalışmalar devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından ise umutlandıran bir haber geldi.

Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti.


Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor.

KIZI VE TORUNLARININ ENKAZDAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın’dan gelen Anneanne Hülya Dereli, “Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler.” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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