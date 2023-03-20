Gökhan Düzolan, "Eskiden evin içerisinde ikna olmayan insanlar oluyordu, eşi ikna olmuyor kendisi böyle bir yaşam istiyordu ama şimdi depremden dolayı evin her halkı karavan istiyor. Öyle bir gece yaşarsak ne olur? Nereye gideriz? Tam zamanlı mı karavanda yaşamalıyız? Gibi sorular soruyorlar. Sonrasında gelip görmek istiyorlar. Yüzde 70 bir talep artışı var. Bir yandan sektör büyürken deprem gibi etkenler sektöre yansıyor. Ciddi bir artışımız var, aylık 2 karavan verirken şu an sayı 10'a çıktı" diye konuştu.