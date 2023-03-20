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Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

Deprem korkusu vatandaşları karavanlara yöneltti. Güvenli bir yer arayışında olanlar, alternatif barınma çözümlerini değerlendiriyor. Bu kapsamda karavanlara ilgi arttı. Karavan satıcısı Gökhan Düzolan "Yüzde 70 bir talep artışı var" dedi.

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DHA
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    İstanbul'da deprem korkusuyla yaşayan pek çok insan alternatif barınma arayışına girdi. Sokak aralarına park edilen karavanlar dikkat çekerken, karavan üreticileri ve satıcıları ise siparişlere yetişemediklerini belirtiyor. 
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    cil durumlarda kullanmak için motokaravan satın almaya gelen Ersin Yılmaz, "Görüşme için ben de geldim. Kızım da karavanda yaşıyor. Deprem olursa binalara göre daha güvenli olduğu kesin. En fazla altından fay hattı geçiyorsa o zaman zor durumda kalabilir" dedi. Karavan satıcısı Gökhan Düzolan "İstanbul'da gündemin deprem olması nedeniyle o süreci yaşamak istemeyen insanlar geliyor. Evin her halkı karavan istiyor. Yüzde 70 bir talep artışı var" dedi.
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    Deprem felaketi sonrası büyükşehirlerde güvensiz evlerde yaşayanlar alternatif yaşam şekillerini araştırmaya başladı. İstanbul'da depreme hazırlıksız yakalanma korkusu ile bina, site gibi yerlerde yaşamak istemeyenler karavanlara yöneldi. 
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    Satışlarında dikkat çeken bir talep artışı olan karavanlar, sokak aralarında da görülmeye başlandı. Özellikle karavan üreticileri siparişlere yetişemez hale geldi.

     
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    "DEPREM OLURSA BİNALARA GÖRE DAHA GÜVENLİ"

    Acil durumlarda kullanmak için motokaravan satın almaya geldiğini belirten Ersin Yılmaz, "Görüşme için ben de geldim. Çekme karavanın zorlukları olduğu için motokaravan bakmaya geldim. Herhangi bir olumsuzluk anında hızlı yer değiştirebiliyorsun. Bize göre daha güvenli. Kızım da karavanda yaşıyor. Deprem olursa binalara göre daha güvenli olduğu kesin. En fazla altından fay hattı geçiyorsa o zaman zor durumda kalabilir" dedi.
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    "YÜZDE 70 TALEP ARTIŞI VAR"

    İstanbul'da aylık 2 karavan sattıklarını belirten Karavan satıcısı Gökhan Düzolan, depremden sonra ise sayının 10'a çıktığını dile getirerek, "Evleri ağır hasarlı olanlar bize geldi. Gaziantep, Hatay'dan gelip karavan alanlar oldu ama şu an İstanbul'da gündemin deprem olması nedeniyle o süreci yaşamak istemeyen insanlar geliyor" dedi.
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    Gökhan Düzolan, "Eskiden evin içerisinde ikna olmayan insanlar oluyordu, eşi ikna olmuyor kendisi böyle bir yaşam istiyordu ama şimdi depremden dolayı evin her halkı karavan istiyor. Öyle bir gece yaşarsak ne olur? Nereye gideriz? Tam zamanlı mı karavanda yaşamalıyız? Gibi sorular soruyorlar.  Sonrasında gelip görmek istiyorlar. Yüzde 70 bir talep artışı var. Bir yandan sektör büyürken deprem gibi etkenler sektöre yansıyor. Ciddi bir artışımız var, aylık 2 karavan verirken şu an sayı 10'a çıktı" diye konuştu.
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    "TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

    Taleplere yetişemediklerini belirten Karavan üreticisi Menderes Akar, "İstanbul depreminden korkarak yaşayanlar var. Taleplere yetişemiyoruz. Yüzde 50'den fazla bir talep artışı oldu" ifadelerini kullandı. 
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

    Akar, "Araçlar getirdikleri zaman daha kısa zamanda teslim etmeye çalışıyoruz. Bir ailemiz aracını deprem bölgesinden getirdi burada yaptırıp Mardin'e gitti. Bizden kiralık araç talebinde bulunuyorlar" diye konuştu.
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı
  • Son dakika: Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı

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