Devlet Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler." ifadelerin kullandı.

Bahçeli, İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddialarına ilişkin ise "Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır." dedi.

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