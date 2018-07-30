İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gazetecilerin "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalasını hatırlatması üzerine "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın’ın gafıyla ilgili "Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerdeki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" demişti.

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