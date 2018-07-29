MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın dünkü "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafı sonrası yuhalanmasına tepki gösterdi. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Aydın'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın, Meral Akşener’in evinin önünde yaptığı basın açıklamasında “Sayın liderimiz Devlet Bahçeli” gafına MHP’den ilk tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın’ın gafıyla ilgili "Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerdeki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi.

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