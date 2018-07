Olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'de Meral Akşener'i genel başkanlık konusunda ikna etmek için parti teşkilatları, Akşener'in evinin önünde toplandı. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Akşener'in 'Partimin başındayım' sözlerinden sonra basın açıklaması yapan Koray Aydın ise basın mensuplama yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine vurduğu bu yiğitçe davranış nedeniyle bizlerin göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak.''

